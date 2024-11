L’Échalier donne rendez-vous vendredi 15 novembre à 19h, à la Grange de Saint-Agil, pour un concert de jazz.

«NUBU», Nahash / Urban / Brass / Unit vendredi 15 novembre à 19h à la Grange de Saint-Agil à Couëtron-au-Perche. Avec Elisabeth Coxall : Serpent / Voix – Victor Auffray : Flugabone / Voix – Thibaut du Cheyron : Trombone / Voix – Marion Ruault : Contrebasse / Voix – Guillaume Lys : Percussions / Vibraphone

Nubu se joue avec gourmandise des époques, explore le mariage des timbres et invente un singulier folklore composé d’instruments peu communs comme le serpent et le flugabone. C’est aussi un espace de liberté formidable pour la voix, traitée comme instrument. Tout ceci donne une musique intemporelle autant que contemporaine et entre jazz et folk anglo-saxonne pour un concert spectaculaire et joyeux.

Nubu est lauréat jazz migration #10, programme d’accompagnement de musiciens émergents.

Durée : 1h15 – tout public – plein tarif 12€ / tarif réduit 6€