Nuit des lumières à Trôo

Malgré quelques passages pluvieux, le samedi 23 mars, la Nuit des Lumières à Troo a rassemblé un maximum de visiteurs au milieu des 4100 bougies allumées pour l’occasion par 63 bénévoles dont dix membres d’associations partenaires comme celle du Château de Vendôme, les Amis de Lavardin, l’amicale de la gare de Troo et le TTVL. La deuxième averse a hélas éteint entre 20h30 et 20h45 la moitié des bougies, mais 150 visiteurs ont pu déambuler à travers le village, visiter les six caves troglo privées et se restaurer avant de terminer leur soirée sous un ciel étoilé et parfaitement dégagé.