La maison natale Pierre de Ronsard, le manoir de la Possonnière à Couture-sur-Loir, accueillera la 1ʳᵉ édition du festival dans ses jardins et sa cour d’honneur.

De nombreux artistes ont déjà répondu présents, parmi lesquels Emmanuelle Galabru, marraine 2023. Les artistes se mêleront aux festivaliers avant et-ou après les représentations dans une ambiance décontractée et conviviale.

Porté par une équipe d’une quinzaine d’amis, artistes, comédiens, auteurs ou simples passionnés, habitant le Loir-et-Cher et la Sarthe, O Fil du Loir – festival de théâtre au Jardin – proposera des spectacles tous publics, aussi ambitieux qu’éclectiques. Associant le patrimoine, l’art et la culture, le projet commun est de créer un festival de théâtre annuel professionnel, durable et solidaire, dans des lieux emblématiques de cette belle vallée du Loir. Du théâtre classique et contemporain, “des cartes blanches” (lectures, improvisations), des concerts acoustiques, une exposition photos, de quoi ravir tous les amoureux du spectacle vivant !

Restauration légère, bar à vin et bar à glaces permettront aux festivaliers de profiter du cadre enchanteur.

Tarif plein : 15 € le pass journée

Tarif réduit : 10 € le pass journée (- 18 ans, étudiants et titulaires d’une carte d’invalidité)

Pass festival 3 jours : 40 €

Billetterie sur www.festival-ofilduloir.com.

1 euro sera reversé à l’association partenaire 2023 “Telmah”, en faveur des handicapés, sur chaque pass vendu

Une programmation artistique pour tous

Cartes blanches interprétées, entre autres, par Armelle Deutsch, Thomas Jouannet, Emmanuelle Boidron, Christian Charmetant, Zoé Marchal, Roland Menou, Muriel Combeau, Laurence Gormezano…

Vendredi 9 juin

18h : Cartes blanches

20h : “Sauvez ma classe !” de Samuel Tasinaje par la compagnie du Théâtre des Fées

22h : concert ‘Chansons d’amour et autres substituts’ avec Amala André

Samedi 10 juin

18h : Cartes blanches

Soirée Coline Serreau

19h : “Il faut qu’une porte soit ouverte ou fermée” d’après Alfred de Musset

20h45 : “Coline Serreau” (seule en scène)

22h : concert des Sister Sistar avec Madeleine Besson et Anna Flori-Lamou

Dimanche 11 juin

12h : Cartes blanches

14h30 : “Violet et Or jusqu’à la mort !”, comédie d’Emmanuel

Faventines par la compagnie du Hasard

16h : concert pop folk avec Leiho

Exposition-photo de Franck Harscouët, séries “Les Oubliés” et “La fin des Haricots”.