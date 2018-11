Orgue et voix à Vendôme

L’Ensemble Vocal Antoine Boesset donnera un concert à 20h, en l’église de la Madeleine, à Vendôme, le 30 novembre. Ce concert associe l’orgue et le chant choral avec la participation de Vincent Grappy.

L’Ensemble Vocal a choisi, dès ses débuts en 1981, de porter le nom d’un compositeur né à Blois au XVIIème siècle, Antoine Boesset. Actuellement dirigé par Georges Abdallah, il comprend une trentaine de femmes et d’hommes d’âges et d’horizons variés, constitués en association Loi 1901. Le répertoire est choisi afin d’apporter aux membres de l’Ensemble Vocal une large culture musicale et vocale. Il change tous les ans ce qui permet de présenter un programme différent lors du concert annuel. Les polyphonies a cappella de la Renaissance, les chansons populaires, les œuvres des grands maîtres baroques, classiques et romantiques, la musique profane et religieuse, contemporaine et ancienne… permettent d’aborder des styles, des rythmes et des langues variés.

Au programme, symphonie de Louis Vierne (extraits), O Magnum Mysterium de Victoria, Alleluja de H.Purcell, Abendlied de J.Rheinberger, Cantique de Jean Racine de G.Fauré, Worthy is the Lamb extrait du Messie de Handel et la Messe solennelle de Louis Vierne.

Vincent Grappy, lauréat des Concours Internationaux d’orgue de la Ville de Paris et de Chartres, musicien éclectique, cultive un répertoire aussi large que possible ainsi qu’une pratique assidue de la musique d’ensemble et de l’accompagnement de coeur. Titulaire de l’orgue de la cathédrale de Blois, il a enregistré plusieurs disques d’orgue en soliste et au clavecin en formation de chambre.

Vendredi 30 novembre, église de la Madeleine, 20h, Vendôme

Dimanche 2 décembre, cathédrale Saint-Louis, 16h, Blois

Prix des places 12€, billetterie sur place.

Le Petit Vendômois