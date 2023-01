À 19 ans, Valentine Cuny-Le-Callet, jeune dessinatrice française, entame une correspondance avec un prisonnier Afro-Américain, Renaldo McGirth. Le jeune homme est incarcéré depuis dix dans le couloir de la mort. Le roman graphique « Perpendiculaire au soleil » raconte la genèse de leur rencontre et la naissance de leur amitié, sous forme d’extraits de lettres échangées et d’illustrations réalisées à quatre mains, dessins au crayon et gravures par Valentine, dessins colorés par Renaldo.

Le résultat est un magnifique album abordant un sujet aussi dur que nécessaire. On y découvre de nombreuses anecdotes sur les conditions de détention, les règles absurdes et la censure qui régissent les échanges de courrier, l’extrême violence du système pénitentiaire, le racisme qui imprègne l’inconscient et la culture. On suit les démarches de Renaldo pour obtenir la révision de son procès et l’on frissonne en parcourant l’histoire de la peine de mort aux États-Unis, de l’évocation des différentes méthodes utilisées et de leurs effets à l’histoire de condamnés ou de leurs victimes.

Un livre passionnant qui réaffirme la nécessité de lutter contre une pratique aussi barbare et faillible qu’inefficace à réduire la criminalité.