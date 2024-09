Place aux spectacles et à l’inattendu

Qui dit septembre, dit rentrée, nouveauté et curiosité ! Pour l’Hectare-Territoires Vendômois – Centre National de la Marionnette et sa programmation pour la nouvelle saison 2024-2025, dévoilée en juin, cette année verra à nouveau le moment fort de sa 7ᵉ biennale, nouvelle édition du Festival «Avec ou sans fils», grande fête des arts de la marionnette.

Une saison qui, encore une fois, sera multi-culturelle et éclectique. «Des spectacles proposés très actuels et qui tournent dans toute la France. À voir en famille ou entre amis et qui se partagent avec toutes les générations, de septembre à mai» détaille Audrey Matel, directrice de la structure. D’ailleurs pour construire tout ce programme, Audrey Martel et son équipe se déplacent dans toute la France pour assister à des représentations diverses afin de proposer au public vendômois une programmation diverse et variée. «Un programme tout en harmonie, à la fois sur des propositions esthétiques et qui s’adresse à tous les publics. Que ces spectacles offrent, comme à l’origine de l’Hectare, une vue artistique du moment à travers des spectacles différents, danse, chant, théâtre, marionnettes… et de faire découvrir aux Vendômois des pratiques artistiques pour les pousser à être curieux dans cette découverte» poursuit la directrice.

Au-delà des représentations qui se déroulent au Minotaure, en partenariat avec les communes de l’Agglomération Territoires Vendômois, certains spectacles de la saison «Nomade» se déplacent au sein des villages afin d’accompagner ceux qui souhaitent créer des pratiques culturelles au sein de leur commune. En effet, l’Hectare-Territoires Vendômois – Centre National de la Marionnette propose tout au long de l’année des actions vers les jeunes comme le Week-end Dar Dar en collaboration avec la Région Centre Val-de-Loire (Voir programmation ci-contre). Dynamiser également l’ensemble du territoire avec, entre autres, La Mitoyenne, coopération avec la structure l’Echalier à Saint-Agil, en diffusant à la fois des spectacles mais également en organisant l’accueil de compagnies en résidence.

Parmi les nouveautés cette année, une programmation pour le très jeune public dès 1 an, des rendez-vous ponctuels dans la saison avec spectacle, exposition incitant les enfants et leurs parents à partager des moments et une révision complète des abonnements avec des pass qui s’adaptent à votre habitude de consommer des spectacles, Pass Famille ou Pass Potes. À vous de choisir !