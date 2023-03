Policier fantastique

Sous son nom de plume Eric Mahias, Eric Jarousse, vendômois et médecin, nous présente en cette fin février le 2e tome d’ « Hélium, L’escalier de lumière », un voyage dans le temps où son personnage du XIXe siècle, Joseph, croisera sur sa route des sommités scientifiques comme le professeur Charcot ou Sigmund Freud. Un récit fictif bien sûr, mais avec une réalité historique et scientifique. Car, depuis sa naissance en 1859, son personnage souffre de crises durant lesquelles il reçoit des messages du futur. Sous hypnose, Joseph grimpera L’Escalier de Lumière, visitera les cités d’un autre monde au sein d’un cercle spirite et frôlera même les Trous noirs… Alliant l’histoire et le fantastique, Eric Mahias nous plonge dans un XIXe siècle passionnant avec de grands bouleversements scientifiques, médicaux et sociaux. Un 2e tome qui peut se lire sans avoir recours au premier tome… À découvrir !

Hélium L’Escalier de Lumière d’Eric Mahias aux Editions Maia – 270 pages – 23€ Samedi 1er avril, Eric Mahias sera en dédicace à la Maison de la Presse de Montoire sur le Loir rue Saint Denis de 10h à 12h30