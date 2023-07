Polyphonies corses à Saint-Calais

Dès l’âge de 10 ans, Jean Paul Poletti, né à Ajaccio compose des ritournelles qu’il chante en s’accompagnant à la guitare. À Bastia, il apprend la musique et part se perfectionner en Italie à Florence et à Sienne jusqu’en 1970.

De retour en Corse, grâce à un travail de recherche et de composition, il va lutter contre la situation d’acculturation de la Corse et la perte de son identité créatrice. Il jouera un rôle capital dans la reconquête de la culture corse. C’est la naissance du groupe emblématique Canta u Populu Corsu dont il est l’un des principaux compositeurs et chanteurs, avec Petru Guelfucci et Minicale.

En 1986, Jean Paul Poletti est à l’Olympia. Il reçoit en 1990 une Victoire de la Musique avec les « Nouvelles Polyphonies Corses », avec lesquelles aussi, il chante en ouverture des Jeux Olympiques d’Alberville en 1992.

En 1993, création de la « Cantata Corsica » pour laquelle Jean Paul Poletti devient membre d’honneur du Royal College of Music de Kensigton à Londres.

Le chœur de Sartène est créé en 1995. Composé de six hommes, le groupe invente des espaces musicaux de forme classique, nourris par le passé, mais d’inspiration contemporaine. Dans l’univers musical corse, le chœur tient une place atypique, ses chanteurs donnant un son particulier à la polyphonie traditionnelle. Le respect du public et de cette grande dame qu’est la musique sont le souci de ces chanteurs qui tendent toujours vers plus de perfection, ne se contentant pas du noir et blanc de la partition, mais essayant d’y apporter de la couleur. Les différents répertoires du groupe oscillent entre profane et sacré en tentant de véhiculer l’émotion, une idée de l’âme corse et des mystères de cette île.

La qualité de maîtrise vocale de ce chœur d’hommes chantant a cappella font la réputation de cette formation de référence qui se produit dans des lieux prestigieux en France et dans le monde entier (Mexique, Chine, Algérie, Maroc, Djibouti, Inde, Corée du Sud, États-Unis, Autriche, Belgique, Russie, Géorgie…).

