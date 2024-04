Pour les amateurs de bière

À Montoire-sur-le-Loir, on fêtera la bière pendant tout le week-end des 27 et 28 avril.

Les amateurs de bière et tous les autres trouveront leur compte lors de ce week-end festif autour de la bière locale. «Le but est bien de promouvoir la bière artisanale qui se développe de plus en plus en France et notamment en Vendômois avec des amis brasseurs amateurs, membres de l’association les Amis de la Mousse» explique Pierre Sommier, président de l’association et brasseur professionnel de la Brasserie Sommier à Montoire. En effet, amateur lui-même de cette boisson, Pierre Sommier a créé sa société en 2017 pour fabriquer ses bières artisanales de caractère alliant des styles traditionnels jusqu’aux bières parfois bien plus folles ou éphémères. Avec son bar accolé à la brasserie, ouvert en septembre 2023, il propose effectivement ses créations mais également, il invite sur ses tireuses des bières d’autres brasseurs, le monde de la bière est solidaire pour le plus grand plaisir des amateurs.

«La Brasserie en fête» des 27 et 28 avril, sur le terrain derrière la gare, réunira donc un maximum d’amateurs de bière. Il est prévu des visites de la brasserie mais également la conception d’une bière chaque jour. « Il faut entre 4 et 5h pour produire une bière. Par contre, il faut un mois avant de la boire ! » s’amuse à rappeler Pierre Sommier. Le but de cette manifestation est bien de créer une fête populaire, une fête de village avec pendant tout le week-end le car-podium de la Région Centre Val-de-Loire, l’exposition de vieux tracteurs, des jeux pour les enfants, structures gonflables et mini-quads, et des intermèdes musicaux, marchés de producteurs locaux et concert rock le samedi soir. Le dimanche, à partir de 5h30, un vide-grenier exclusivement réservé aux particuliers est également prévu. Un événement à vivre en famille et (ou) entre amis…