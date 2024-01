Premier recueil de poésies anglaises publié

Alice Tete Cordier, d’origine indienne, anglophone et habitant Vendôme depuis plus de 8 ans, écrit et publie sur son compte Instagram des poésies anglaises. «J’ai décidé de décliner certaines poésies dans ce premier recueil « Be a Wonder Seeker» que je viens de publier à compte d’auteur sous mon nom d’auteur Alice TC» déclare-t-elle. Abordant, dans un langage simple des sujets du quotidien qui nous touchent tous comme l’amour, la souffrance ou l’espoir, les poèmes et citations en langue anglaise sont faciles à lire et à comprendre, même pour des personnes qui n’ont pas un niveau d’anglais avancé. Le 27 janvier, elle dédicacera lors d’une séance son ouvrage à la Bibliothèque Anglaise où l’on retrouve son recueil.

Samedi 27 janvier – à 14h30 – Bibliothèque Anglaise au 14 rue des Béguines à Vendôme. Séance de dédicace de «Be a Wonder Seeker» (Soyez chercheurs de Merveilles) d’Alice TC – 12,55€ en vente à l’Espace culturel et la Maison de la Presse à Vendôme