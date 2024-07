Rature est un petit livre facile à lire et à emporter, à glisser dans une valise à l’approche des vacances d’été ! Un magnifique objet littéraire, trop rare dans le paysage éditorial actuel : un court roman illustré, en format poche et à destination du public adulte.

Rature, c’est le nom du bateau d’un père, un pêcheur solitaire et bourru. On le suit dans sa vie solitaire et difficile de marin, rythmée par la pêche. Depuis trois ans, il souffre de l’absence de son fils, parti sans laisser d’adresse, sans donner de nouvelles. Et l’on comprend au fil des pages, au fil des souvenirs, au fil de l’eau, les raisons de sa fuite.

Les phrases courtes et percutantes, d’une grande puissance évocatrice, nous entraînent dans l’histoire. Les illustrations de Lucille Clerc sont splendides, alternant atmosphère onirique et réaliste. Elles mélangent les techniques, foisonnent de matières et nous plongent à merveille dans l’univers de la mer.

Une belle histoire qui fait du bien, tout en étant d’une grande qualité littéraire et graphique !