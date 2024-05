Renan Luce pour clore la saison de l’Hectare

Renan Luce et Christophe Cravero, concert, vendredi 17 mai à 20h30 au Théâtre du Minotaure à Vendôme. Tout public, durée 1h30, tarifs de 18€ à 35€.

Figure incontournable de la scène musicale française, Renan Luce, l’interprète des titres La lettre et Les Voisines, a depuis sorti d’autres albums. Il continue d’écrire son histoire dans ses chansons aux mélodies entraînantes, qui dépeignent le quotidien avec humour et poésie. Cette fois-ci, il revient sur scène en duo piano-voix et entreprend un voyage plus intime associant ses chansons à textes à des instants de lectures, issus de son livre Une famille inquiète. À la croisée du folk, du jazz ou de la musique romantique, voici un concert propice à la confidence, sincère et sensible !