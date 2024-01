«Sale attente» pour la troupe «Avec et sans complexe»

Cette comédie en deux actes de Franck Didier, au rythme enlevé, promet un bon moment de détente avec des situations plus cocasses les unes que les autres. Rires assurés pour les spectateurs et applaudissements garantis pour la compagnie «avec ou sans complexe», à la salle des fêtes de Saint-Sulpice-de-Pommeray.

Forte de son succès avec près de 1600 spectateurs l’année dernière avec la pièce «Impair et père», la joyeuse troupe de théâtre de Saint Sulpice-de-Pommeray «Avec ou sans complexe» remonte sur scène pour présenter la pièce «Sale attente», mise en scène par Frédéric Martin. Moment jovial en perspective pour passer un bon moment en famille ou entre amis…

Résumé de la pièce : «Dans la salle d’attente du docteur Faustin, l’arrivée d’une patiente impatiente et «sans gêne» va semer la zizanie dans ce cabinet dentaire d’habitude bien tranquille. Ses mensonges et son comportement sont de plus en plus intolérables, mais c’est sans compter sur la réaction de chacun des autres patients, patients eux ! «Rira bien qui rira le dernier» !»