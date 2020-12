Sapins de brocs

Venez découvrir les créations originales des brocanteurs, les vendredis, samedis et dimanches du 12 au 31 décembre, à la Chartre-sur-le-Loir (72).

Nous voici donc en décembre et l’on pense bien évidemment aux cadeaux de Noël ! C’est le moment pour le chineur de peaufiner ses petites attentions et envisager sereinement sa décoration de Noël. Il va pouvoir se promener pour trouver des trésors de brocante, dénicher les dernières déco de table, aller chiner en toute simplicité. C’est l’occasion d’aller faire un tour dans ce village d’antiquaires brocanteurs de La Chartre-sur-le-Loir pour prendre des idées, et grignoter une spécialité.

À La Chartre-sur-le-Loir comme partout en France, Noël est bien évidemment une tradition où l’on admire les vitrines, mais on y vient surtout passer un bon moment car la brocante rappelle bien des souvenirs !

Comme l’année dernière, les brocs vous proposent de découvrir leurs sapins faits de brics et de brocs ! Cette animation baptisée «Sapin de brocs» est basée sur l’idée de faire des sapins à partir d’égouttoirs, de portes, d’escabeaux, de bois, de fer, et cette année, les commerçants s’associent au défi pour proposer eux aussi des sapins originaux.

Une ballade à pratiquer en famille entre amis car il n’y a pas de meilleurs endroits, de meilleurs moments pour réunir tout le monde, l’un chez le bouquiniste, l’autre chez le brocanteur, les enfants à la recherche de l’objet collector… Et puis, quel plaisir d’être en plein air, de passer de boutiques en boutiques entre Loir et coteau. Alors, oui on vous attend à La Chartre-sur-le-Loir durant ces fêtes de fin d’année pour vous rencontrer, discuter, plaisanter, partager ensemble des émotions, et découvrir les fameux Sapins de brocs !

Sapins de Brocs du 12 au 31 décembre,

les vendredis, samedis et dimanches

à La Chartre-sur-Le Loir

Organisé par l’Association Brocante Art Patrimoine

Rens 06 78 87 61 61

Le Petit Vendômois