Recettes de Granny de avril 2018

En ce mois d’avril, les asperges font leur retour ! Granny vous propose des recettes simples mais délicieuses !

Velouté d’asperges à la crème

Pour 4 personnes :

500g d’asperges blanches, épluchées et coupées en tronçons,75cl d’eau, un peu de sel,1 pincée de sucre,40g+75g de beurre, 40g de farine, 1 cube de bouillon de volaille, 1 jaune d’œuf, 12,5 cl de crème liquide, un peu de poivre blanc, quelques brins de persil frais, haché.

1 Porter une marmite d’eau salée à ébullition avec une pincée de sucre. Ajouter les asperges et laisser mijoter 15 mn ou jusqu’à ce qu’elles soient tendres. Egouter les asperges au dessus d’un saladier et réserver leur eau.

2 Faire fondre 40g de beurre dans une grande casserole, ajouter la farine et laisser cuire un peu en remuant. Ajouter peu à peu l’eau de cuisson des asperges tout en remuant, puis le cube de bouillon. Porter à ébullition. Ajouter les asperges coupées en petits morceaux.

3 Dans un bol, battre le jaune d’œuf avec la crème liquide. Ramener la soupe sur feu assez doux et lorsqu’elle ne bout plus, incorporer la crème en remuant bien pour éviter que l’œuf ne cuise. Ajouter le reste du beurre et le faire fondre dans la soupe, puis saler et poivrer. Servir et décorer les bols d’un peu de persil haché.

Asperges blanches au beurre blanc à l’orange

Ingrédients : 3 oranges,125ml(1/2tasse)d’échalotes hachées finement, 125ml(1/2 tasse) de beurre froid coupé en cubes,1kg d’asperges blanches fraîches épluchées,250ml(1tasse) de vin blanc, sel et poivre.

1 Peler les oranges à vif et retirer les suprêmes. Réserver le jus obtenu et les suprêmes.

2 Dans une grande poêle, attendrir les échalotes dans 30ml (2 c. à soupe) de beurre. Ajouter les asperges et cuire 2 mn en les retournant. Ajouter le vin et le jus des suprêmes. Saler et poivrer. Porter à ébullition. Couvrir et laisser mijoter doucement de 8 à 12 mn selon la grosseur, jusqu’à tendreté des asperges. Retirer les asperges. Couvrir de papier d’aluminium et réserver.

3 Laisser réduire le jus de cuisson jusqu’à ce qu’il soit presque à sec. Retirer du feu et ajouter le reste du beurre graduellement en fouettant constamment. Ajouter les suprêmes, mélanger et rectifier l’assaisonnement.

4 Répartir les asperges sur une grande assiette de service et y verser la sauce.

