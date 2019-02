Recettes de Granny de janvier 2019

Vous avez fait quelques excès pendant les fêtes ? ou vous souhaitez tout simplement profiter d’une soupe réconfortante. Voici la recette d’une soupe détox, délicieuse et de saison : Potage léger endives et champignons

Ingrédients : 4 endives, 200 g de champignons de Paris, 2 gros oignons, 1 cuillère à soupe d’huile d’olive, 1 cuillère à soupe de Maïzena, 1 cube de bouillon de volaille, quelques brins de persil, sel, poivre.

Lavez les endives et coupez-les en morceaux. Nettoyez les champignons et émincez-les. Pelez et émincez les oignons.

Dans une marmite, faites chauffer l’huile d’olive. Ajoutez les oignons et laissez-les revenir 5 minutes à feu doux.

Ajoutez les endives et les champignons, laissez-les cuire encore 5 minutes. Couvrez d’eau à hauteur et ajoutez le cube de bouillon. Portez à ébullition puis baissez le feu et laissez frémir 10 minutes.

Délayez la Maïzena dans un peu d’eau froide. Ajoutez dans la marmite, et mélangez. Laissez cuire encore 10 minutes en remuant de temps en temps : la soupe va épaissir. Salez légèrement et poivrez.

Lavez et ciselez le persil. Servez bien chaud, décoré de persil ciselé.

Les petits plus : Si on aime cette épice, on peut y ajouter un peu de curry également ; des copeaux de champignons crus (et des croûtons si on la veut un peu plus gourmande).

Vous aimez cuisiner, vous possédez des recettes qui viennent de votre grand-mère, de votre mère ou vous avez vous-même inventé un plat, Granny vous propose de les publier !

Il suffit d’envoyer vos meilleures recettes de saison avec photo(s) par courrier ou par mail.

Le Petit Vendômois