Recettes de Granny de mai 2018

C’est parti pour la saison des fraises !

Panacotta chocolat blanc et fraises

Pour 2 personnes :

Ingrédients pour la panacotta chocolat blanc : 80 ml de lait demi écrémé, 150 ml de crème fleurette, 45 gr de mascarpone, 80 gr de chocolat blanc, 2 feuilles de gélatine (ou l’agar agar (algue naturelle) selon mode de préparation sur le produit)

Ingrédients pour le coulis de fraises : 300 g de fraises, 2 cc de sucre vanillé

1. Préparation de la panacotta : commencez par faire ramollir les feuilles de gélatine dans de l’eau froide. Faites chauffer sur feu moyen le lait, la crème et le chocolat blanc coupé en cubes, remuez régulièrement. Une fois le mélange arrive à l’ébullition, retirez la casserole du feu, essorez les feuilles de gélatine en les pressant bien dans vos mains et ajoutez-les au mélange tout en fouettant vivement.

2. Ajoutez ensuite le mascarpone, mélangez bien et répartir dans vos verrines et placez au frigo au moins pour 2 heures.

3. Préparation du coulis de fruits : Mixer 200g de fraises avec les 2 cc à sucre vanillé. Réservez les 100 g de fraises entières pour la déco finale.

4. Nappez la panacotta bien ferme du coulis. Déposez des fraises coupées ou non. Ajoutez une feuille de menthe, un biscuit, etc… Laissez faire votre imagination !

Variantes de déco : on peut déposer au fond de chaque verrine quelques fraises coupées puis un petit peu de la préparation de panacotta (laissez prendre pour que les fraises restent bien au fond et non en surface, puis ajouter le reste de panacotta). Laissez prendre au réfrigérateur et continuer avec l’étape 4. A la place de la feuille de menthe, on peut décorer avec une feuille de basilic qui se marie très bien avec les fraises.

Nota : pour ceux qui ne digèrent pas bien le lait de vache, on peut le remplacer par du lait de chèvre par exemple.

Julie Poirier