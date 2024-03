A la Maison Botanique

Atelier famille : peinture avec des légumes samedi 23 mars, de 10h-12h, Halle de la Mairie, sur le marché Percheron, à Mondoubleau. Animatrice : Elise Texier. Gratuit / Sans réservation préalable

Atelier ludique pour apprendre en famille comment fabriquer de la peinture naturelle à base de légumes de chez nous.

Assemblée Générale vendredi 29 mars à 20h. Ouverture des portes 19h30. A la salle des fêtes de Boursay. Ouvert à tous / suivie d’un verre de l’amitié

Une soirée annuelle joyeusement animée par l’équipe de la Maison Botanique qui se fait un plaisir de vous présenter le bilan de ses actions 2023 et ses projets pour 2024. Projection suivie d’une soirée conviviale, l’occasion de se rencontrer ou de renforcer nos liens. Droit de vote légalement réservé aux adhérents. Adhésion possible sur place.

Greffe et taille d’arbres fruitiers dimanche 24 mars à 14h. Rendez-vous à la Maison Botanique. Formateurs : Serge Morice et Claude Germond en partenariat avec Perche Nature et les Croqueurs de pommes. Gratuit / sans réservation préablable.

Un après-midi pour découvrir la greffe et la taille d’arbres fruitiers en compagnie de Serge Morice, pépiniériste et président des Croqueurs de pommes des Collines du Perche et Claude Germond.