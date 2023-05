A la Maison Botanique

Stage Dentelles et fibres végétales, samedi 6 mai, 14h-17h à la Maison Botanique à Boursay avec Nadia Boillot-Gypteau / La Petite Fabrique de Papier .40€ + adhésion. Réservation indispensable

À partir de plantes locales, iris, prêle, ortie, fane de légumes… créer des décorations originales et naturelles : tableaux, photophores, etc.

Rens : www.maisonbotanique.com/agenda/stage-papier-vegetal/

Atelier Famille, Land art, samedi 20 mai, 14h-16h à la Maison Botanique à Boursay. Animatrice : Gaëlle Flenner Adulte/enfant : 10€, adulte/enfants : 15€, adultes/enfants : 20€

Découvrir comment créer en pleine nature avec les éléments naturels que l’on trouve sur place, voici l’objectif de ce stage pour un moment familial d’éveil à la beauté qui nous entoure.

Rens : www.maisonbotanique.com/agenda/atelier-famille-land-art/

Atelier participatif «couture zéro déchets», jeudi 25 mai à 13h30, atelier bénévole gratuit, sans réservations, ouvert à tous (enfants encadrés d’un adulte bienvenus)

Coudre des tabliers, des costumes et des décos… pour la Fête Bio, l’occasion d’apprendre, de s’exercer, de créer des liens…

Cet atelier est né grâce à un partenariat avec la ressourcerie les bonnes manières de Blois et Frip’art de Vendôme, qui récupèrent des textiles non valorisables (tachés ou troués), dans lesquels nous découpons pour assembler nos créations. Apportez votre machine à coudre et votre matériel de couture si vous en avez.

Sortie, Trognes de Vibraye / Fête de la nature, samedi 27 mai à 14h, lieu à préciser. Guidée par Dominique Mansion et Serge Morice. Gratuit. Sans réservation

Douce promenade naturaliste sur les chemins à la rencontre de ces arbres-monuments et à la découverte de leurs usages. Guidée par Dominique Mansion, auteur du livre “Les trognes, l’arbre paysan aux mille usages”, artiste plasticien, conférencier, auteur. Et Serge Morice, président des Croqueurs de pommes.:

Rens : www.maisonbotanique.com/agenda/sortie-trognes-de-vibraye/

Visite guidée du Chemin des trognes, samedi 3 juin à 16h30 à la Maison Botanique – Gratuite – Tout public dans le cadre de «41 par nature»

Rens : www.maisonbotanique.com/agenda/visite-guidee-du-chemin-des-trognes/

Stage Bouquets de fleurs locales, samedi 10 juin, 14h-16h à la Maison Botanique à Boursay. Animé par Grégory Tchalikian. Gratuit / adhésion nécessaire. Sur réservation

Apprendre à composer des bouquets de fleurs

Rens : www.maisonbotanique.com/agenda/bouquets-de-fleurs-locales/