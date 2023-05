Avec Perche Nature

Atelier cuisine de plantes sauvages, samedi 13 mai

Au printemps dernier nous travaillions sur les plantes non désirées de nos jardins ; notre regard, leur gestion, … Cette année, c’est à l’usage de certaines que nous nous intéressons. Nous partirons pour une petite sortie découverte et récolte de plantes comestibles, que nous vous proposerons ensuite de cuisiner lors d’un atelier convivial. S’en suivra une séance de dégustation.

RDV à 14h au Pôle culturel de Saint-Firmin-des-Prés. Résa obligatoire au 06 30 17 36 86 ou sur chemins.paysages@laposte.net – Places limitées – L’adhésion à Chemins & Paysages est demandée pour participer aux activités de l’association (10€).

Photographions la nature au plus près, samedi 20 mai

Si vous aimez admirer la nature de très près, au ras du sol et dans les herbes, et que vous aimeriez la photographier en mode macro photo, cette animation est faite pour vous. En effet, des spécialistes de Perche Nature vont apprendront à utiliser vos équipements photo (Smartphone si c’est le cas), mais également à découvrir et à utiliser des équipements spécialement dédiés à ce type de photo. Le programme de cette animation comportera un court temps de théorie en salle en utilisant, en particulier, des photos apportées déjà réalisées par vous, par les animateurs, un repas pique-nique apporté par chacun(e) et partagé, une séance photos sur le terrain à la Butte de Marcilly, et un partage critique, de nouveau en salle, des photos prises sur le terrain. D’autres animations photo vous seront proposées, dès le 2e semestre 2023, et concerneront, en particulier, la photo animalière au téléobjectif, des premiers pas en astrophotographie et en post-traitement des photos numériques.

RDV de 11h à 18h à Naveil, près de l’entrée du gymnase Marie-Amélie Le Fur. Un covoiturage sera organisé pour le déplacement sur le terrain l’après-midi. Sur inscription, pensez à réserver.

Balade nature sur l’Espace Naturel Sensible « La Butte de Marcilly », samedi 20 mai

Dans le cadre de «41 par Nature» organisé par le département du Loir-et-Cher, venez-vous promener en compagnie de naturalistes sur l’ENS de la Butte de Marcilly. Profitez de ce moment pour photographier ou croquer cette belle pelouse et ses orchidées.

RDV à 14h sur le parking de la Mairie de Marcilly-en-Beauce.

La fresque du climat, samedi 27 mai

Le changement climatique est plus que jamais un sujet d’actualité, mais connaissez-vous réellement ses causes et ses conséquences ? Venez en apprendre davantage autour d’un jeu scientifique. C’est en comprenant ce défi ensemble que nous apporterons des réponses à la hauteur.

De 14h30 à 17h30, RDV à la Médiathèque du Parc Ronsard à Vendôme. Places limitées, inscription à partir de 10 ans, à faire auprès de la médiathèque : bibliotheque@catv41.fr