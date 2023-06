Avec Perche Nature

Tandem flore et insectes, samedi 10 juin,

Venez découvrir, lors d’une balade d’environ 2 h 30 en bords de Loir, à Vendôme, quelques exemples de coévolutions, de relations et de synergies intéressantes et très utiles entre les insectes et les plantes ! Tout cela vous sera présenté et expliqué par des spécialistes de Perche Nature en matière de botanique et d’entomologie.

Sortie organisée en partenariat avec le service des Espaces verts de la ville de Vendôme. RDV à 14h au pont au-dessus du Loir au bout de la rue des Tanneurs vers le Faubourg Saint Bienheuré (partie gauche de la promenade Gervais Launay) à Vendôme

Apprenez à composter ! samedi 10 juin

Vous compostez déjà, mais vous vous posez encore tout un tas de questions sur le sujet ? Vous souhaitez vous lancer dans le compostage, mais ne savez pas comment vous y prendre ? Cet atelier est fait pour vous : venez découvrir en famille les bons gestes pour bien composter ses déchets organiques à la maison ! Car non, le compostage ne se limite pas à vider son bioseau dans un bac au fond du jardin, c’est tout un art que nous vous proposons de découvrir. Et promis, ce n’est pas si sorcier que ça !

RDV à 14h30 à la Bibliothèque de Sougé, animation en partenariat avec le Syvalorm.

Découvrez les chauves-souris, samedi 10 juin

Après une présentation de ces demoiselles de la nuit, nous procéderons à la recherche des gîtes utilisés par les chauves-souris en milieu bâti au sein du village.

RDV à 20 h 30 à la salle Junior d’Azé. Prévoir une lampe torche/frontale et des vêtements chauds selon les conditions météorologiques. Animation sous réserve de conditions météorologiques favorables. De mai à juillet, nous effectuons un comptage des colonies de parturition des chiroptères en sortie de gite, n’hésitez pas à nous faire part de votre envie de participer à ces comptages en nous contactant sur le mail biodiversite@perchenature.fr