Avec Perche Nature

Fête Nationale de la Science, samedi 14 octobre, à Mondoubleau

Venez-nous rejoindre sur nos stands, nous aurons le plaisir de vous accueillir lors de la fête nationale de la Science.

RDV de 8h30 à 12h sous les halles de Mondoubleau. Animation en partenariat avec la Communauté de Communes des Collines du Perche.

Le jour de la Nuit, samedi 14 octobre

Le Jour de la Nuit est l’occasion d’observer le ciel et de redécouvrir notre rapport à la nuit grâce aux centaines d’extinctions de lumières et d’animations de sensibilisation qui ont lieu lors d’une soirée chaque année. Vêtements chauds recommandés et lampes de poche proscrites.

Réservation obligatoire. Plus d’infos sur le lieu et l’horaire de RDV via contact@perchenature.fr

Photographions la nature au plus près, samedi 21 octobre.

Initiation et partage d’expérience, avec la participation de quelques membres de l’association Pixel Percheron, au menu de cette animation macrophotographie en salle et sur le terrain avec repas du midi apporté par chacun(e).

Venez apprendre à utiliser vos équipements photo (même Smartphone) mais également des équipements spécialement dédiés à ces photos.

Partie théorique en salle dans le Vendômois le matin, puis sortie au Bois de l’Oratoire de Vendôme l’après-midi. De 10h à 17h, plus d’infos lors de l’inscription. Un covoiturage sera organisé pour le déplacement sur le terrain l’après-midi. Sur inscription, animation limitée à 15 personnes. Pensez à amener vos équipements photos habituels et quelques photos macro déjà réalisées.

Initiation à la mycologie, samedi 4 novembre

Vous voulez savoir comment identifier un champignon ? Cette sortie est faite pour vous ! Retrouvez-nous pour une balade à la découverte des champignons, pour apprendre les bases d’identification.

Pas de ramassage, seulement de l’observation. RDV au Bois de L’Oratoire à 14h30 (parking des fontaines).