Avec Perche Nature

Observons les oiseaux, de janvier à mars.

Habillez-vous chaudement et rejoignez des ornithologues passionnés pour découvrir les oiseaux peuplant nos forêts en hiver. Du matériel d’observation sera mis à votre disposition et vous serez guidés dans l’identification des passereaux.

RDV dimanches 7 et 21 janvier, 4 et 18 février, et le 3 mars, de 14h à 16h à l’observatoire des oiseaux au Bois de l’Oratoire (accès par le parking des Fontaines, Vendôme).

Salon des sciences du Vendômois, samedi 27 janvier.

Nous participons cette année à l’acte 1 du salon des sciences du Vendômois : “La planète : question de temps, d’espace et de technologie”. Au programme, de nombreux ateliers et deux conférences. Nous y présenterons des ateliers sur l’exploration de Mars, ainsi que sur l’initiation à l’astronomie pour des enfants à partir de 7 ans.

RDV au Minotaure à Vendôme, de 9h30 à 12h et de 14h à 17h. Il n’est pas nécessaire de s’inscrire.

Atelier nichoirs à oiseaux, mercredi 7 février.

Atelier dans le cadre du festival Graines de lecteurs et de l’exposition “Plumes & cie” installée à la médiathèque de Mondoubleau.

RDV à 15h à la médiathèque Jules Verne des Collines du Perche (Mondoubleau). Places limitées, réservation auprès de la médiathèque au 02.54.80.75.40.