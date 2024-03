Avec Perche Nature

Assemblée Générale à Trôo, samedi 16 mars

Rejoignez-nous lors de notre Assemblée Générale pour tout savoir de notre association, faire le bilan de l’année et découvrir les projets à venir. Programme : AG, pot de l’amitié, repas (sur réservation), puis balade commentée.

RDV à 10h : Salle des fêtes de Trôo

Fréquence Grenouille «La grande vadrouille des amphibiens», samedi 16 mars

En mars, crapauds et grenouilles sortent de leur léthargie et partent en migration afin de se reproduire. Venez participer au suivi scientifique et aux opérations de sauvetage. Prévoir des bottes, des vêtements chauds et isolants.

RDV à 19h30 : Bois de l’Oratoire de Vendôme (parking rue des Fontaines). Réservation recommandée

Salon des Sciences du Vendômois, samedi 23 mars

Retrouvez-nous lors de l’acte 2 “Pour la planète” du salon. Nous y tiendrons un stand toute la journée avec des ateliers sur le thème des métamorphoses.

RDV à la Chapelle Saint-Jacques à Vendôme.

Taille & greffe de fruitiers, dimanche 24 mars

Quand, comment et pourquoi greffer et tailler ses arbres fruitiers ? Programme : temps d’échange, démonstrations et travaux pratiques. En partenariat avec les Croqueurs de pommes des Collines du Perche et la Maison Botanique.

RDV à 14h : Maison Botanique

Fréquence Grenouille «Tritons, salamandres et compagnie…», samedi 30 mars

Apprenez à identifier quelques-unes de ces espèces protégées et percez certains secrets de leur biologie. Prévoir des bottes, des vêtements chauds et isolants.

RDV à 19h30 : Parking parcours santé du Bois de l’Oratoire de Vendôme (Route d’Azé – parking à gauche – après le Pilet, GPS : Lat : 47.822920° / Long : 1.042970°). Réservation recommandée

Tous au compost ! samedi 30 mars

Cet événement, organisé par le Réseau Compost Citoyen, vise à sensibiliser sur la prévention et la gestion de nos déchets organiques. Venez découvrir les secrets du compostage domestique, le cycle de la matière et les petites bêtes du compost.

RDV à 14h30 : Moulin Bleu de Saint-Jean-Froidmentel (34 Rue de Vernouillet 41160).

Photographiez la nature de loin ! samedi 6 avril

Pour vous initier ou vous perfectionner, avec des experts, dont Pixel Percheron, à la photographie animalière. Matinée théorique, repas tiré du sac et après-midi de terrain (du matériel vous sera prêté).

RDV à 10h : Pôle Chartrain de Vendôme, avec votre équipement si vous en disposez. Réservation obligatoire, 15 personnes.