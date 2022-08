Balades vigneronnes

«Vignes, Vins, Randos», l’événement phare de l’oenotourisme du Val de Loire organisé par InterLoire, est de retour les 3 et 4 septembre pour une 19e édition.

Cette nouvelle édition a à coeur de révéler au grand public les hommes et les femmes qui se cachent derrière ces vins à la renommée internationale, animés par une passion commune et la volonté de transmettre un savoir-faire séculaire aux générations futures.

Dans le Loir-et-Cher, les quatre appellations Touraine, Touraine-Chenonceaux, Touraine-Mesland et Coteaux du Vendômois proposent des balades pour «Vignes, Vins, Randos».

Coteaux du Vendômois, dimanche 4 septembre :

Le parcours débute au coeur du village de Villiers-sur-Loir. Après avoir arpenté ses ruelles, les randonneurs se retrouvent en pleine nature entre vignes et sentiers forestiers avant d’atteindre des caves creusées à même la falaise pour une première dégustation en musique de deux cuvées. Puis, ils traversent la cave troglodytique ouverte sur deux façades du Domaine de C. Jumert, et empruntent des sentiers bucoliques, le long des vignes, jusqu’à un point de vue dévoilant l’immensité de la Vallée du Loir. Face à ce panorama, les randonneurs dégustent deux nouvelles cuvées avant de reprendre leur balade dans une atmosphère champêtre et de rejoindre une cave pour une nouvelle dégustation des vins de l’appellation. Le circuit se termine par un passage dans les vignes, puis les bois, avant de rejoindre le village VVR.

À l’arrivée, un village VVR pour prolonger la découverte

Après plusieurs kilomètres et de belles découvertes oenologiques et historiques les rando-dégustateurs pourront profiter de l’atmosphère conviviale et familiale du village VVR. Sur place, les randonneurs trouveront un marché où des artisans de bouche proposeront des produits locaux et où les cuvées dégustées lors de la randonnée seront disponibles à la vente. Ils pourront également se restaurer en pique-niquant ou en dégustant les repas proposés sur le village, le tout dans une ambiance musicale