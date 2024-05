Découvrir la vallée du Loir à vélo et plus encore

Qui n’a pas rêvé de longues balades à vélo pour découvrir territoire et terroir autrement. La nouvelle société «Loir Découvertes, créateur de vos plus belles histoires» se lance dans l’aventure en apportant des parcours et des services à la découverte du Vendômois.

Outre la location de vélo, «Loir Découvertes» propose depuis avril des parcours inédits et des offres associées comme le panier pique-nique pour associer balade et plaisir de la découverte. «L’idée est également de joindre sur les parcours, le vélo au canoë, à la marche à pied ou au train. Une nouvelle offre sur le territoire, qui n’existait pas» souligne le créateur de cette jeune entreprise de loisir, Mario Hermelin. Pour créer ses six parcours, il n’a pas hésité à faire plus de 1 000 km, routes comme chemins carrossables pour proposer des circuits où l’on retrouve les sites remarquables où la beauté des paysages se conjugue avec un patrimoine riche.

En lien avec le Wish Association de Vendôme, Mario Hermelin désire développer des balades sonores dans l’avenir où les points d’intérêt le long du parcours seraient théâtralisés sous forme d’un mini-podcast de deux minutes par exemple. Il aime travailler avec les partenaires de structures locales comme le train touristique, l’association de la Gare de Trôo ou le château de Sasnières. Les idées ne manquent pas et Mario les complétera au fur et à mesure du temps, tant il est amoureux de son territoire, de sa culture et de sa richesse patrimoniale.