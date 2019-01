En 2019, je garde la pêche !

A vos cartes ! Prêts ! Pêchez !

La fin d’année approche à grands pas et il est déjà temps de penser à préparer la saison 2019. Ainsi afin d’anticiper vos futures parties de pêche vous pourrez, dès le 15 décembre, vous rendre chez votre dépositaire habituel ou sur le site «cartedepeche.fr» pour acquérir votre carte 2019. Aucun problèmes donc, dès les folies du réveillon digérées, pour aller taquiner gardons, brochets ou sandres, qui restent actifs pendant l’hiver.

N’oubliez pas de consulter notre guide de pêche…

Comme chaque année, vous pourrez acheter lors de votre passage chez l’un de nos dépositaires ou en consultant le site peche41.fr notre guide départemental 2019. Accompagné du dépliant réglementaire, il vous permettra de tout connaître de la réglementation en vigueur et de localiser les parcours de la Fédération départementale ou des associations de pêche agréées. Plus de 40 plans d’eau et 1400km de rivière sont à votre disposition.

Quatre nouveaux parcours pour 2019 !

Soucieuse de vous proposer des parcours de qualité où pratiquer votre loisir, la Fédération vous propose 4 nouveaux sites de pêche qui seront ouverts progressivement durant la saison. Située près de Blois, la Ballastière de la Scierie et ses 46ha d’eau permettront à chaque pêcheur de pratiquer sa technique de prédilection. Deux étangs plus modestes à Naveil et Chitenay vont également ouvrir leurs portes en mai. Enfin, acquis récemment par la Fédération, le plan d’eau de Morthèze (17ha), situé entre St Romain-sur-Cher et Couddes accueillera les premiers pêcheurs fin 2019 / début 2020 dès que les importants travaux engagés pour que vous puissiez pêcher dans les meilleures conditions auront été achevés. Cette pièce d’eau, que nous souhaitons labelliser parcours «Pêche Passion» sera spécialisée dans la pêche moderne des carnassiers, en float tube (embarcation gonflable individuelle) et en barque.

Tout un programme donc, raison de plus pour offrir un beau cadeau de Noël à l’un de vos proches en lui déposant au pied du sapin, sa carte de pêche 2019.

Pas de trêve hivernale pour les membres du Club Pêche adultes.

Le Club Pêche adultes de la Fédération de Pêche organise le samedi 8 décembre à partir de 9h, une sortie en Float Tube (embarcation gonflable individuelle) sur le plan d’eau de Sougé. Pour cette occasion, cet étang poissonneux sera ouvert (en float tube) à tous les pêcheurs titulaires d’une carte de pêche.

L’AAPPMA de Thoré Montoire et la commune de Sougé, mettront à disposition un barnum, du café et un réchaud pour les pêcheurs. Ce qui permettra à tous les courageux de se réchauffer autour d’un repas. Partage et convivialité seront donc au RDV.

Au programme, découverte des pêches modernes du carnassier. Matériel utilisé, animations des leurres, et pourquoi pas, prise de l’un des nombreux brochets qui peuplent l’étang.

Cette journée est gratuite et ouverte à tous, alors n’hésitez pas à venir nous rencontrer, nous vous attendons nombreux.

CONTACT :

Rémi CARBON, animateur / guide de pêche à la Fédération de Pêche

07-71-28-16-42

fed.peche41@wanadoo.fr

Le Petit Vendômois