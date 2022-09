La Sté communale de chasse de Lignières fête ses 70 ans !

Samedi 10 septembre, de 9h à 19h, le terrain communal et La Bourgade accueilleront un anniversaire exceptionnel.

Créée le 29 août 1952, la société présente dans ses statuts d’origine «avoir pour objet de syndiquer les propriétaires, cultivateurs et habitants de la commune… la protection des propriétés et des cultures» et d’ajouter «la protection des nichées, le repeuplement, l’élevage, la destruction des nuisibles, la répression du braconnage et l’exploitation rationnelle de la chasse».

La société couvre aujourd’hui 850 hectares soit la moitié du territoire communal. «Nous sommes un acteur à part entière de ce territoire et de la vie communale. Régulation des nuisibles mais aussi protection de la biodiversité sont dans nos objectifs. Sur les 850 ha que nous gérons plus de 200 sont classés en réserve. Nous implantons des jachères et apportons de l’eau pour que la faune sauvage puisse s’abreuver», explique le président, Jean-Pierre Mahaudeau.

Avec ce fort sentiment d’appartenance, les sociétaires ont organisé cette fête avec le concours de multiples acteurs. Alliant tradition et modernité, à 70 ans, la « communale » a su rester jeune.