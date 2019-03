Le bien-être par les arbres

J’ai testé pour vous (et un peu pour moi), la sylvothérapie. Une forme de méditation qui permet de chasser l’anxiété le stress grâce à la nature et les arbres qui deviennent de véritables outils thérapeutiques. Mes ressentis…

Les promenades en forêt sont souvent source d’apaisement et de réconfort, alors accompagnée par une sophrologue, les bénéfices sont décuplés. Rendez-vous un matin de février au bois de l’Oratoire, en présence du soleil et de huit autres curieux, pour découvrir la sylvothérapie avec Laurence Paganucci, sophrologue. Ces bains de forêt, nés au Japon, permettent de se libérer du stress, de se recentrer et même de renforcer son système immunitaire. Essayons.

La séance débute par le travail de sa respiration avec une «marche respirée» afin d’évacuer les différentes tensions et de se dénouer. Après les trente premières minutes, plus concentrée sur la marche, mes sensations procurées par la nature, m’ouvre à cet environnement. A l’aide de mes différents sens, l’ouïe, l’odorat, le toucher, je découvre à nouveau ce cadre naturel, les arbres, les feuilles, les troncs, la mousse… L’esprit est dénoué, mon relâchement est total. Cette parenthèse se termine par la «rencontre» avec un arbre que je choisis. Le végétal correspond alors à mon reflet et mes émotions, se laisser guider par ses propres sens est l’enjeu de toute cette séance.

Cette heure et demie est une véritable parenthèse où la notion du temps n’existe (presque) plus, le stress du quotidien s’évapore et l’esprit est plus sain.

Ces séances sont ouvertes à tout public, tout âge, par groupe d’une douzaine de personnes désirant lâcher prise.

Contact : Laurence Paganucci,

https://www.laurence-paganucci-sophrologue.com/

Julie Poirier