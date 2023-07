Les bons plans de la saison estivale

Cet été, il y a ceux qui partent vers les plages de Méditerranée ou d’Atlantique et d’autres qui ne partent pas. Mais tous finiront par se croiser sur les plans d’eau du territoire. Tour d’horizon.

Les professionnels du tourisme l’affirment, beaucoup cet été ne partiront pas en vacances. La faute aux gros mots : inflation, chômage, pouvoir d’achat, carburants… Les plans d’eau du Vendômois ou de proximité peuvent se révéler une belle alternative.

On ne présente plus le plan d’eau de Villiers, avec ses 16 hectares, et ses 2 kilomètres de circonférence. Une plage idyllique, ses eaux claires, son kiosque à restauration, sa baignade surveillée l’été et nombre d’activités annexes : promenade, jeux pour enfants, aire de pique-nique, boules, ping-pong, pêche. Comme un air de vacances qui ravit les familles : « Chaque année, nous partons quelques jours dans la Drôme en juillet, mais pour occuper les gamins, chaque été on va au plan d’eau de Villiers, une ou deux fois par semaine », se réjouit Vincent Coudert, qui habite aux Roches-l’Evêque.

Cerise sur le plan d’eau, le site est équipé de fauteuils de plage à destination des personnes à mobilité réduite (PMR). Pour les amateurs de sports nautiques, l’association Néovent propose à la location kayaks, dériveurs, pédalos, catamarans.

Un bouquin, une glacière, de la crème solaire et l’illusion est parfaite. Une vraie respiration estivale, gratuite, qui permet aux familles de faire plaisir aux enfants et de se relaxer.

Une incursion dans la Sarthe

À quelques encablures, en lisière du département, dans la Sarthe, à Marçon, le lac des Varennes est une belle option. Autre spot largement plébiscité, mais un peu plus éloigné de Vendôme, il se situe à quelques kilomètres de La Chartre-sur-le-Loir, le village des brocanteurs. Pas moins de 70 hectares, verdoyants et arborés, dont 50 hectares de plan d’eau, le site s’est enrichi au fil du temps. Au départ, simple base nautique, il est devenu aujourd’hui un vaste complexe dont l’entrée, même modique, est payante (3 €/personne).

A ce prix-là, vous trouverez une plage de sable fin avec baignade surveillée (juillet et août), de la restauration rapide, un toboggan aquatique, des aires de pique-nique, des jeux pour enfants avec une tyrolienne et un rocher d’escalade. Sur l’eau, c’est la fête aux pédalos, canoës, barques, paddle. Sur terre, mini-golf, tennis, équitation, tir à l’arc ou encore labyrinthe de maïs. Un ponton de pêche est à disposition avec accès PMR et des vélos sont en location du côté du camping. Enfin, les animaux sont autorisés, hormis sur la zone des jeux enfants, la plage et la zone de pique-nique.

Une liste de sites non exhaustive, d’autres pépites sont à découvrir partout sur le territoire, sorte de chasse aux trésors qui peut constituer aussi un jeu d’été pour les familles et surtout les enfants.