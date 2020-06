Les portes de la commanderie templière sont ouvertes

Toute l’équipe du site a le plaisir de vous annoncer la réouverture de la Commanderie d’Arville.

Les conditions d’accueil sur le site historique et au sein du musée sont optimisées sur le plan sanitaire afin d’effectuer la visite en toute sérénité. Plusieurs mesures et dispositions sont dès à présent effectives : limitation du nombre de personnes à l’intérieur des bâtiments, sens de circulation, mise à disposition de gel hydroalcoolique, paiement sans contact, désinfection régulière des espaces, port du masque recommandé… L’achat des tickets d’entrée est par ailleurs possible sur le site internet de la Commanderie d’Arville. La sécurité des visiteurs et des salariés est ainsi au coeur de nos préoccupations.

Eloignée des centres urbains, la commanderie templière déploie ses bâtiments sur plus d’un hectare, offrant un cadre sécurisant et apaisant, ainsi qu’un vrai bol d’air frais pour les visiteurs qui souhaitent se mettre au vert le temps d’une journée.

Horaires et tarifs : La visite de la commanderie inclut le musée, les bâtiments et le jardin médiéval.

Adultes : 7€, adolescents et étudiants : 5€

Enfant (6-12 a ns) : 3 € – Gratuit moins de 6 a ns.

Pass adulte et adolescent : 20€ / pass enfant (6-12 ans) : 10€

Ouverture tous les jours (jours fériés inclus) de 10h à 13h et de 14h à 18h30.

Renseignements au 02 54 80 75 41 ou

sur www.commanderie-arville.com

Le Petit Vendômois