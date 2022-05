Marché aux plantes et produits du terroir au jardin du Plessis Sasnières

Le Jardin du Plessis Sasnières organise deux journées de fête lors d’un week-end de convivialité et de partage, samedi 14 et dimanche 15 mai de 10h à 18h (jusqu’à 19h le samedi).

Plus d’une quarantaine d’exposants proposent lors de cette manifestation des végétaux : vivaces, rosiers, arbustes, graminées, bulbes, plantes aromatiques, etc.

Stands gourmands pour ravir les papilles et, dans le Moulin, plein d’idées cadeaux avec des objets d’art et d’artisanat, des outils de jardinages, etc.

Pour se restaurer, le restaurant Le Plessis propose une carte de plats faits maison. Une buvette permet également de se désaltérer mais aussi de pouvoir manger des sandwichs ou des crêpes.

Initiation à la grimpe d’arbre : Aller à la découverte des frondaisons des arbres au milieu des branches. Y grimper, s’y promener et les toucher, le tout avec un regard sur le monde qui nous entoure.

Samedi 14 (10h à 19h) et dimanche 15 mai (10h-18h),

Jardin du Plessis Sasnières,

entrée 5€ et offert jusqu’à 17 ans.

www.jardin-plessis-sasnieres.fr,

02 54 82 92 34.

Org. par l’association des Amis du Jardin de Sasnières.

[Information COVID] les règles sanitaires en vigueur seront appliquées lors de cet événement

4 et 5 juin 2022 :

« Rendez-vous aux jardins »

sur le thème de la

«Transmission des savoirs»

Venez découvrir le jardin avec les propriétaires qui vous parleront de leurs astuces et techniques : la face cachée du jardin. Entrée à tarif réduit : 8,00 €. Gratuit jusqu’à 17 ans et pour les personnes en situation de handicap.

Le Petit Vendômois