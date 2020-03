«Mieux comprendre pour protéger tous ensemble»

L’association Perche Nature dont l’Assemblée Générale s’est tenue en février, fêtera ses 40 ans cette année.

Précurseur, créée en 1980 sur le combat des haies percheronnes que l’on arrachait et que l’on arrache encore, Perche Nature œuvre quarante ans après sur des dizaines de thématiques, de l’eau à la qualité de l’air, de la géologie à la permaculture, de l’éducation à l’environnement aux études écologiques, de la richesse de la biodiversité en général en somme de notre territoire. Plusieurs manifestations prévues en 2020 mettront à l’honneur toutes ces actions. (voir en encadré ci-dessous)

La première mission dès la création de Perche Nature fut de réaliser un état des lieux de l’existant qui n’avait pas été effectué depuis la fin du XIXe siècle. Puis au fil des années l’association s’est diversifiée, se tournant vers des animations scolaires et grand public, de l’expertise environnementale auprès des élus et des particuliers, participation au débat public, accompagnement dans le développement rural des collectivités et entreprises, proposant des animations et conseils pratiques aux citoyens sur les grands enjeux du développement durable… Une multitude d’activités, animées par une trentaine de bénévoles actifs et une équipe de quatre permanents ainsi que des jeunes en service civique. Son siège social, basé à Mondoubleau avec une antenne à Naveil, Perche Nature rayonne sur 100 communes du Vendômois.

«Depuis quarante ans, Perche Nature a mené maints combats pour défendre les pratiques de gestion de l’espace respectueuses des cycles naturels. Depuis 40 ans, l’association veille, alerte, informe et explique que c’est un privilège de vivre sur notre planète. Perche Nature éduque les plus jeunes en étudiant la faune, la flore et l’environnement pour qu’ils aient conscience que l’écologie est incontournable» martelait Gérard Sauvé, Président de Perche Nature lors de l’assemblée générale de l’association.

C’est ainsi qu’en 2019, l’association a battu un record en termes d’animations réalisées avec un total de 183 demi-journées ayant sensibilisé environ 4 300 personnes toutes thématiques et tous publics confondus. Des partenariats de longue date continuent comme avec la Région Centre-Val de Loire ou le Conseil départemental de Loir-et-Cher mais également avec le Parc Naturel régional du Perche. Des collaborations ciblées avec les Syndicats d’ordures ménagères Val Dem ou le SMIRGEOMES pour des animations sur la thématique des déchets, du tri et recyclage ainsi que le compostage.

«En 2020, les écoliers, le grand public et les entreprises qui le souhaitent pourront réaliser des défis dont les fiches seront présentées régulièrement sur notre site internet et à l’occasion des divers événements de l’association» détaille Thibault Bourget, directeur de Perche Nature. Des défis pour s’engager un peu plus aux côtés de l’association pour découvrir et protéger la biodiversité et ainsi préserver bien au-delà de notre territoire, la planète. «Un court descriptif et la méthode, pour un défi simple comme reconnaître 10 oiseaux par exemple ou une liste de défis plus poussés seront proposés avec remise de prix en fin d’année» souligne le directeur. Et si, en 2020, chacun s’engageait enfin réellement pour notre environnement ?

Alexandre Fleury