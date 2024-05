Montgolfière aux couleurs du département

En association avec un opérateur privé, Aérocom Montgolfières, le conseil départemental de Loir-et-Cher vient de mettre en vol une montgolfière à l’emblème et aux couleurs du département. Dès à présent nous pourrons l’apercevoir dans le ciel du département et ailleurs et pendant toute la saison estivale, une expérience unique et mémorable de découvrir les richesses de notre région depuis les airs. D’une capacité maximale de 16 passagers, ses vols d’une heure environ avec une vue à 360° vous transporteront dans des endroits magiques au-dessus de Chaumont-sur-Loire, Cheverny, Amboise ou Chenonceau au départ de différents lieux à proximité de Blois. «Un moment de lâcher-prise et de déconnexion» comme le soulignait Philippe Gouet, président du Conseil départemental.