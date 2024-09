Perches Naturiales

Vendredi 4 octobre 20 h

• Conférence « Santé et Environnement : des liaisons ambivalentes »

par Virginie Raisson-Victor (Présidente GIEC Pays de Loire) – durée 1h30

• Concert du groupe Zangor

Boissons proposées durant l’entracte

Samedi 5 octobre 9h 30 – 18h 30

Stands d’associations et structures engagées dans la préservation

de l’environnement et du patrimoine

• Expositions d’artistes locaux (peintures, photos, dessins, sculptures)

• Marché de producteurs et artisans locaux

• Jeux pour enfants, jeu de piste et ateliers (confection de nichoirs, origamis, etc.)

• Confection d’une œuvre collective

• De 10h à 12h et 14h à 17h : Mini conférences sur différentes thématiques

autour de la nature et de l’environnement (toutes les 30 min)

• 14h : Fresque de la biodiversité – durée 3h – places limitées (sur inscription)

• De 15h à 17h : Ambiance musicale assurée par P’tit Louis la Planche

Accueil et présentation de Perche Nature

Un point de restauration sera proposé toute la journée

Dimanche 6 octobre

9h30 – Parc du château

Arbres remarquables et découverte des oiseaux

en partenariat avec Hugues Auffranc, responsable des Espaces Verts des Territoires Vendômois

• 10h – Sortie en canoë à la journée : Ramassage de déchets et découverte

de la biodiversité des cours d’eau

en partenariat avec l’association Ecol’eau – places limitées (sur inscription)

• 11h – Parc Ronsard

Préserver la biodiversité dans la gestion et rénovation du bâti

• Bois de l’Oratoire – parking des Fontaines

• 14h – Initiation à la botanique et la reconnaissance des champignons

• 15h30 – Découverte des amphibiens