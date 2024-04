Pour l’ouverture de la pêche au brochet, tenez-vous prêt !

Les carnassiers n’ont qu’à bien se tenir. Samedi 27 avril, c’est l’ouverture ! Il sera donc possible de pêcher le brochet en plans d’eau et rivières de seconde catégorie piscicole. De nombreux plans d’eau et parcours en rivière sont adaptés pour la traque de ce poisson.

En plus du brochet vous pourrez aussi traquer la perche et le silure qui seront aussi de la partie durant votre ouverture de pêche 2024. Toutefois, soyez vigilants en respectant les ouvertures des réserves de pêche temporaires sur la Loire qui ne seront ouvertes qu’à partir du 1er juin 2024. Pour le blackbass, il faudra attendre le 1er juillet 2024, date d’ouverture officielle de la pêche en Loir-et-Cher pour ce poisson.

Respectez les tailles et quotas de captures.

Le quota de carnassiers est fixé à 2 brochets par jour et par personne, dans les cours d’eau et plans d’eau de 2e catégorie piscicole. De même les tailles réglementaires de capture restent inchangées. Elle est de 60cm pour le brochet, pour la perche pas de taille minimale. Attention sur certains sites de pêche, le brochet fait l’objet d’une politique de préservation et sa pêche se pratique en «no kill» avec une remise à l’eau obligatoire et immédiate. C’est le cas des plans d’eau de Sougé, St Viâtre, Morthèze à Chouzy/Cisse et de la ballastière de la Scierie.

Concernant la réglementation, vous la retrouverez en intégralité en téléchargement sur notre site internet : http://www.peche41.fr/603-reglementation.htm.

Afin de favoriser le renouvellement naturel des populations de poissons nous vous conseillons d’opérer un prélèvement raisonnable et raisonné du poisson.

N’oubliez pas votre carte de pêche.

Pour vous rendre au bord de l’eau que se soit en rivière ou sur l’un de nos 48 plans d’eau associatifs la carte de pêche est obligatoire. Suivant votre besoin, plusieurs options vous seront proposées. Pour avoir plus de détails sur l’offre à votre disposition ou pour acquérir votre carte, rendez-vous chez l’un de nos nombreux dépositaires ou sur www.cartedepeche.fr.

Pour être au courant de l’actualité de la pêche dans le Loir-et-Cher, suivez notre page facebook : @federation.peche41.

De nombreuses animations pêche sont également proposées, n’hésitez pas à consulter notre site internet peche41.fr