Profiter de l’été pour se balader

Découvrir le Vendômois et toutes ses richesses par des sentiers souvent inconnus, à vélo bien sûr mais aussi en combinant en plus le canoë et même le train, c’est le pari un peu fou de Mario Hermelin, amoureux du Vendômois à travers sa jeune entreprise «Loir Découvertes». Mario a sillonné la vallée personnellement sur plus de 1.000 km pour proposer dorénavant ses parcours à la journée ou en demi-journée avec des offres de pique-nique. «Un mélange de plusieurs centres d’intérêt, le patrimoine culturel, bâti mais également naturel et l’art de vivre avec le déjeuner du midi compris» détaille le jeune entrepreneur. Un autre par exemple, où l’on commence par le train touristique au départ de Thoré jusqu’à Trôo puis parcours pédestre à travers la cité, déjeuner à la Cave du Vigneron et retour à vélo. Toute la beauté du Vendômois à (re)découvrir en somme…

Les parcours, inscription et réservation sur le site : loirdecouvertes.fr