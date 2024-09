Randonnée en échappées

Rien de mieux, pour découvrir l’appellation Coteaux du Vendômois, qu’une randonnée à travers les vignes surplombant la ville de Vendôme.

Et si, en plus, cette randonnée était menée par un vigneron qui vous fera partager sa passion et l’histoire de ce vignoble urbain tout en dégustant des produits du terroir et quelques-uns de ses vins… On croit rêver devant cette fabuleuse proposition mais «Échappées en Loire» (ex Vignes Vins Randos) de la structure interprofessionnelle Interloire poursuit l’organisation de ces périples très particuliers qui rassemblent ce même week-end plusieurs rendez-vous autour de la vigne, du pays nantais aux confins de la Touraine en passant par nos chers coteaux du Vendômois.

Une randonnée pédestre de 6,5 km (3h) ponctuée de trois pauses gustatives pour découvrir toute la richesse de notre territoire à travers des paysages que l’on voit rarement, passion et savoir-faire en plus !