«Regards Nature», la photo animalière en exposition

L’Association de Chasse Photographique en région Centre (ACPV) fête ses 40 ans en 2024 avec un nouveau bureau dont Alexandre Roubalay est président. L’association présente son exposition annuelle de photos à la chapelle Saint-Jacques lors du dernier week-end de novembre, trois jours à ne manquer sous aucun prétexte.

«On est des chasseurs d’images, plus chasseurs que les chasseurs eux-mêmes qui tirent à 100m. Nous à 100m, on ne voit pas grand-chose, notre intérêt est d’approcher, sans déranger, au plus près l’animal que l’on veut photographier et rester parfois des heures sous une bâche ou un filet pour avoir la plus belle des photos» détaille d’emblée Eric Lefebvre, membre de l’association depuis 25 ans, trésorier actuel de l’ACPV, médecin-échographe à Vendôme et passionné de la photo de paysages et d’animaux depuis l’âge de 15 ans. Il y a donc 40 ans, l’ACPV se constituait, en premier lieu pour que les amateurs de photographies animalières se rencontrent et se motivent en partageant leur clichés car cette passion rend très solitaire. Depuis une vingtaine d’années, l’ACPV organise une exposition de leurs photos. «Si l’on fait des photos, c’est pour les montrer ? » s’amuse-t-il à souligner. Car le but est bien de valoriser la Nature de façon positive et à travers elle, de montrer les travers de ce qui peut lui faire mal, sous un but de témoignage.

Ainsi l’édition 2024 de l’exposition gratuite réunira 150 photos de 4 expositions de 4 membres de l’ACPV et également la sélection de 25 clichés exposée au Festival de Montier-en-Der, la plus importante exposition de photo animalière d’Europe où l’association a l’honneur d’exposer chaque année depuis 10 ans. L’exposition sera l’occasion de présenter en exclusivité le superbe livre de photos des membres de l’ACPV«Nature en région Centre» qui vient d’être édité aux Editions Omniscience, une belle idée cadeau pour ces fêtes de fin d’année.