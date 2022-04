Séjour en Périgord

L’association «Les Amis de l’Orangerie» de Vendôme propose du 13 au 18 juin un voyage en Périgord.

Le Périgord, région réputée, est si riche et si dense que les visites et les balades sont très nombreuses : villages pittoresques, vallées, gouffres vertigineux, produits du terroir… Vous aimerez le Périgord à n’en pas douter.

Le Bournat (moulin à vent, église, ateliers d’artisans…). Marquay, au coeur du Périgord noir (hébergement). La vallée de la Vézère (les cabanes du Breuil près de Sarlat), le célèbre gouffre de Proumeyssac avec spectacle son et lumière. Dégustation de produits locaux. Sarlat, capitale du Périgord Noir, et la vallée de la Dordogne, promenade en gabare sur la vallée de la Dordogne avec un regard sur Beynac, l’un des plus beaux villages de France. Visite d’une ferme élevage d’oies et de canards. Visite du château des Milandes, mondialement connu grâce à Joséphine Baker, avec un spectacle de fauconnerie. Visite guidée de Rocamadour, haut lieu de pèlerinage. Le Moulin fortifié de Cougnaguet, monument historique. Cuzance et Collonges-la-Rouge (village entièrement bâti en grès pourpre), visite de la truffière….

Infos pratiques : Départ de Vendôme à l’Orangerie vers 4h45 le 13 juin (avec plusieurs autres points de départ). Retour vers 23h30 à Vendôme le 18 juin.

Tous renseignements, prix, modalités, détails du programme, etc… contactez l’association au 06 74 15 73 30.

