Une journée de plessage

Organisée par la Maison Botanique à Boursay en février, j’ai participé à une originale formation au plessage, ouverte à tous, et à une passionnante visite-conférence du chemin des trognes…

Accueillis chaleureusement par l’équipe de la Maison Botanique, la dizaine de participants, issus pour la moitié du milieu professionnel – jardiniers, paysagistes, intervenants au muséum d’histoire naturelle – et de particuliers, locaux ou originaires de régions diverses, avions à cœur de découvrir ou approfondir cette technique bien particulière qu’est le plessage.

Cette technique ancestrale, datant de plus de 2000 ans, permet l’entretien des haies champêtres et prévaut une clôture en assurant, outre le côté esthétique, une biodiversité, une régénération des haies dégradées, une meilleure filtration des eaux et la limitation de l’érosion des sols. Pratiqué de novembre à mars sur les arbres et arbustes vivants des haies, les rameaux plessés de différentes essences forment une vannerie vivante nécessitant un entretien simple et peu onéreux.

La formation débute par une présentation de la Maison Botanique par l’un de ses fondateurs, Dominique Mansion : sa création en 2000, l’aménagement du chemin des trognes deux années plus tard, le premier plessage réalisé en 2001 par André Potin et les premières rencontres nationales du plessage en 2011 à Boursay. Puis après une brève explication du déroulement de la journée par Etienne Monclus, animateur de ce stage, nous nous rendons dans un pré aux abords de Boursay dont deux parties de haies ont commencé à être plessées. Dès lors, il est étonnant de voir l’avant/après plessage.

Tous les outils nous sont exposés : serpe, scie, sécateur, barre à mine, mailloche… Le groupe se divise en deux et interviendra sur chacune des haies, l’une beaucoup plus dense et végétalisée que l’autre. La phase de préparation débute, l’objectif étant de débroussailler au maximum la haie en gardant les végétaux, rémanents, arbres et arbustes les plus adaptés au plessage. Pendant ce temps, certains taillent sur des billots des piquets en bois vert qui serviront de support à la haie, tache pas toujours facile pour les amateurs que nous étions. Une fois la haie nettoyée, nous plantons les piquets toutes les coudées, soit environ tous les 40cm, avec une mailloche. Le plessage peut alors commencer : chaque pied d’arbres ou d’arbustes est fendu au 3/4 à sa base de façon à lui donner la souplesse nécessaire pour être courbé et passer devant derrière chaque piquet. Cette étape fut pour moi la plus difficile à outrepasser. Je n’imaginais pas qu’en entaillant autant un arbuste il puisse à la fois «cicatriser» et continuer sa croissance voire se densifier. Restait à mettre des liens en osier pour maintenir quelques branchages, à élaguer des gaulettes de noisetier pour la parure et assurer la solidité puis à ajouter, aux endroits les plus dépourvus, du plessage de bois mort pour combler les trous. En fin de matinée, une vingtaine de mètres de haie était plessée !

Après une pause déjeuner appréciée de tous dans le charmant café brocante vintage de Boursay, la journée se poursuivait avec la visite-conférence de Dominique Mansion sur le chemin des trognes et autour de la maison botanique. Nous avons ainsi pu découvrir l’évolution des premiers plessages dont certains ont près de vingt ans d’existence et les différents usages de ces haies (dans les jardins, espaces verts, autour de mare, en habitat rural ou urbain). Même si l’époque hivernale ne permet pas de voir toute la richesse botanique, on imagine facilement l’évolution des feuillages, des couleurs au fil des saisons, la fructification en fonction des essences et toutes les qualités paysagères, écologiques et protectrices que peuvent apporter ces haies.

Une formation, proposée annuellement par la Maison Botanique qui, assurément, est une journée de plaisir, riche en enseignement et ouverte à tous quelles que soient ses compétences.

Emmanuelle C.

La Maison Botanique – rue des Ecoles 41270 Boursay

Tel 02 54 80 92 01 contact@maisonbotanique.com

www.maisonbotanique.com

Le Petit Vendômois