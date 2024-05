La 3ᵉ édition de Vendôme à vélo s’annonce sous les meilleurs auspices avec un programme haut en couleur concocté pour les petits et les grands cyclistes. Ce sont des animations et des spectacles au

quartier Rochambeau mais ce sont surtout des balades et randonnées à vélo.

Samedi 15 juin

Une randonnée gourmande et musicale

Une randonnée de 25km accessible à tous avec 3 points de dégustation de produits locaux (entrée, plat, dessert) et des intermèdes musicaux avec des groupes locaux.

Vélo tout chemin et vélo tout terrain recommandés

Tarifs 7 € – Gratuit-de 12 ans

Départ de 10h à 11h30 – Quartier Rochambeau – Vendôme

Inscriptions sur le site www.vendome-a-velo.fr

Un cyclo spectacle

Une balade de 8km avec 3 intermèdes de pièces de théâtre.

Tarif : gratuit

Départ : 14h – 14h30 – 15h – 15h30

Inscriptions sur le site www.vendome-a-velo.fr

Le défilé déjanté

8km pour faire la fête dans Vendôme – de la musique et des bulles accompagneront les cyclistes déguisés

Concours du plus beau casque et du vélo le plus déjanté

Tarif gratuit – Humour conseillé

Départ : 18h – quartier Rochambeau

Dimanche 16 juin

Des parcours de vélos de route et de VTT pour découvrir la vallée du Loir et le Perche pour les non-initiés et les sportifs.

Randonnée route : 33, 66, 99 et 133km

Randonnée VTT : 16, 31, 39, 47 et 58km

Tarifs 7€ – gratuit pour les moins de 12 ans – ravitaillements

Départ de 7h à 11h Quartier Rochambeau – Vendôme

Inscriptions sur le site www.vendome-a-velo.fr

Renseignements : le comité d’organisation : 06 02 31 05 45 et vendomeavelo@gmail.com. Suivez-nous sur la page Facebook @Vendomeavelo. Inscrivez-vous maintenant !