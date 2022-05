«Vive les herbes !» à St-Firmin-des-Prés

Dans le cadre des actions «Le 41 par nature», l’association Chemins & Paysages, association de St-Firmin-des-Prés, organise, avec l’aide de la Municipalité et des partenaires, l’événement «Vive les Herbes !»

Ce projet de création artistique et de sensibilisation à l’environnement, permet de s’intéresser à un élément de notre paysage, les herbes. Herbes du jardin, herbes des chemins, elles nous posent parfois problème. Les observer, les toucher, les identifier, imaginer… va nous permettre de les voir autrement.

Après les ateliers de Perche Nature sur l’herbe dans l’environnement, c’est maintenant l’aspect artistique qui est abordé.

Atelier de Création artistique

Samedi 14 mai 14h-17h

Samedi 21 mai -14h-17h

Samedi 11 juin – 14h-17h

Au Pôle culturel et associatif (22 route de la Mouline) à St Firmin-des-Prés. Avec des herbes, atelier animé par Alexis Pandellé.

Cet artiste peintre résidant à Vendôme, travaille autour de plusieurs thématiques sur la nature et la figure humaine. Son travail est exposé en France et à l’étranger. Soucieux de transmettre son savoir, il crée et anime des ateliers artistiques depuis plus de 15 ans dans des lieux prestigieux tels que le Musée du Louvre et le Musée d’Orsay.

Exposition artistique

Du 11 juin au 16 juillet, à l’extérieur du Pôle culturel, installations, réalisations des participants aux différents ateliers, créations des élèves de l’école primaire et des enfants du Centre de Loisirs.

Visite libre à toute heure.

Informations pratiques :

– Public : adultes et enfants, sur inscription

– Lieu : Pôle culturel St-Firmin-des-Prés

– Tarif : gratuit, mais adhésion obligatoire à Chemins & Paysages (8€ pour 2022)

– Inscription : s’inscrire dès maintenant

Un participant peut choisir une seule activité ou participer à l’ensemble du projet.

Pour s’inscrire, au choix :

– par mail (chemins.paysages@laposte.net)

– par téléphone (resp. 06 30 17 36 86)

