ça se passe au Quai des Arts, à Vibraye (72)

Un agenda culturel tout en émotions ! Humour, exposition, conférence, théâtre, musique…

Samedi 14 mai (20h30) : Les Fracassés, théâtre

L’an passé vous étiez nombreux à accueillir la représentation «du pire village de France». Cette année, attendez-vous à un retour fracassant de votre troupe de gais lurons. Les Fracassés de Vibraye sont en plein processus créatif pour vous proposer un spectacle famillial, amical, convivial… magistral !

Auteurs : Marie-France Amand, Marie-Christine Feugas, Servane Gastinois, Joël Malabry, Anne-Marie Montéan, Sonia Papin, Frantz Pierre, Isabelle Tostain

Réservations auprès de Anne

Marie MONTEAN Tél. 06 22 19 19 51

Tarifs : adulte 7 € et enfant – de 18 ans : 4 €

Vendredi 20 mai (20h30) : One Man Show -Anthony Joubert – Saison 2

Anthony n’avait qu’une envie : devenir humoriste. Un père qui le met dehors, une copine qui le quitte… plus rien ne le retient. Il décide de faire ses valises direction Paris, à la rencontre d’une production qui s’intéresse à lui, et le voilà en tournée. Fini la galère ! Du moins c’est ce qu’il croyait…Votre vision de la vie ne sera plus la même, quand Anthony vous aura raconté la sienne..

Durée : 1h30 – Tout public. Tarifs : Adultes : 12 € Enfants – de 18 ans : 8 €

Dimanches 22 et 29 Mai (14h30-17h30) : Expositions Nicolas PIZY

Je dessine depuis que je suis en âge de tenir un crayon. Mon dessin qui, au fil du temps, s’est étoffé de techniques diverses, est pour moi un véritable exutoire, le moyen d’échapper à un quotidien et à une actualité bien mouvementés. La nature est ma principale source d’inspiration. L’homme n’est pour autant pas exclu de mon univers, il en est même souvent le personnage central, solitaire et bien insignifiant au regard de cette nature.

Entrée gratuite

Vendredi 27 mai (20h30) : La canne à swing, concert

Après un premier opus éponyme en 2015 autour d’un répertoire swing manouche (650 concerts en France et à l’étranger), le groupe tourangeau revient avec un nouvel album : «Lou Vieilh» (vieil homme en béarnais). Portés par les compositions de Kevin Goubern et des reprises de chansons françaises réarrangées en jazz manouche, les morceaux sont conçus comme des photos, des instants de vie que l’on aurait figé en mélodies. Le concert en devient plus intimiste, le spectacle se vit comme un album souvenir dont les images se font musique.Très inspiré par les musiques du monde, ce repertoire mélange compositions aux couleurs manouches tziganes et méditerranéennes.

Guitare solo, compositeur : Kévin Goubern – Guitare rythmique : Laurent Blet – Contrebasse : Alexandre Voisin – Percussions : Eric Duverger

Durée : 1h30 – Tout public Tarifs : Adultes : 12 € Enfants – de 18 ans : 8 €

Réservations et infos :

Office de Tourisme VBA, 02.43.60.76.89

Mercredi et vendredi de 10h

à 12h30 et 14h30 à 17h30 –

Samedi de 14h30 à 17h

reservationqda@tourismevba.fr

