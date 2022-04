Fête à Rochambeau en préparation

Comme beaucoup d’associations, la pandémie a bloqué un grand nombre de manifestations prévues. Avec, comme activité principale en 2021, l’organisation du colloque international sur la victoire de Yorktown et la naissance de l’amitié franco-américaine en septembre dernier, l’association des Amis de Rochambeau réunie en assemblée générale a pu dévoiler ses futures actions.

Pour célébrer le 240e anniversaire de la victoire de Yorktown, bataille décisive dans la Guerre d’Indépendance de l’Amérique et remportée par le Maréchal de Rochambeau, un colloque fut organisé par l’association des Amis de Rochambeau. Orchestrée par Gérard Ermisse, cette manifestation a réuni de grands spécialistes et maîtres de conférences pour avoir une vue d’ensemble sur cette confrontation et saisir le contexte géopolitique de l’époque. Pouvoir également, comme le souligna Nathalie de Gouberville, présidente des Amis de Rochambeau, célébrer l’amitié Franco-Américaine née lors de la Guerre d’indépendance. Un colloque que vous pouvez retrouver en intégralité dans le bulletin de la Société Archéologique en vente en librairie.

Tournée vers 2022, l’association des Amis de Rochambeau, dévoile ses manifestations à venir entre autres la Fête de Rochambeau prévue samedi 2 juillet, en préparation actuellement et qui était déjà prévue en 2021 pour l’anniversaire de Yorktown, reportée à 2022. Au programme bivouac de soldats de Rochambeau et ateliers pour obtenir son brevet de petit soldat, des déambulations théâtrales de Bruno Massardo et le spectacle pyromusical et jets d’eau «La Campagne d’Amérique» qui clôturera la soirée, feux d’artifice et musique synchronisée écrit par la compagnie Etincelle domiciliée aux Hermites (37). S’ajouteront des promenades en calèche, des musiciens ambulants, une exposition menée par l’association Assemblage sur des artistes ayant travaillé sur le personnage de Rochambeau. «Pour organiser cette grande fête, nous sommes tous mobilisés mais nous avons besoin également de bénévoles» conclut Nathalie de Gouberville. Avis aux amateurs d’authenticité !

Pour tous renseignements et contact : lesamisderochambeau@gmail.com

Alexandre Fleury