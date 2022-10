Dans le cadre de Festillésime, le CCAS de Saint-Ouen présente mercredi 19 octobre «Tous avec Don Quichotte !», par la compagnie Jean et Faustin.

«Tous avec Don Quichotte» est un spectacle écolo-rigolo, librement adapté du roman espagnol éponyme, qui embarque petits et grands dans les mésaventures du chevalier de la planète ronde ! Et si le public venait en aide à Sancho Panza pour ramener Don Quichotte à la raison et entamer une véritable transition ?

Au départ, il y a le théâtre. Une musicienne est déjà là, elle se prépare. Le public arrive. Puis un comédien, en retard ! Il est absorbé par la lecture de l’actualité entre les journaux et dévoile très vite au public sa sensibilité aux questions environnementales et à l’urgence climatique. Une fois prêt, la lecture musicale de Don Quichotte commence. Mais bien vite, le comédien s’emballe, se passionne, veut sauver le monde et s’autoproclame, comme Don Quichotte, « chevalier de la planète ronde » ! Sa collègue musicienne, un peu comme Sancho Panza, est contrainte de le suivre dans son délire vers des aventures rocambolesques, qui font la part belle à la maladresse des clowns. Chaque fois, Don Quichotte échoue. Chaque fois, il se relève, enthousiaste pour repartir comme les clowns.