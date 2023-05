Trompette et orgue à l’église de Saint-Calais (72)

Encore une jeune et talentueuse organiste aux claviers de l’orgue historique de Saint-Calais, samedi 20 mai à 20 heures, avec une variation cette année puisque Coralie Amedjkane, professeur au conservatoire régional de Vannes sera accompagnée par le trompettiste Fabian Flament.

Coralie découvre la musique à 5 ans, fait ses premières gammes au piano, puis à l’orgue et pratique le chant choral. Elle entre au CNR de Paris, puis au Conservatoire National Supérieur de Musique, où elle se perfectionne auprès de Michel Bouvard et Olivier Latry. En parallèle, elle étudie l’analyse et l’écriture musicales, la basse continue, le clavecin ou encore le chant grégorien et l’improvisation auprès de Philippe Lefebvre ! Pour son Master en 2013, elle interprète le Livre d’orgue d’O Messiaen à la Trinité (Paris) sur les claviers du compositeur.

Coralie Amedjkane a été invitée en France et à l’étranger (Royaume-Uni, Allemagne, Portugal, Italie, Russie, Japon), dans les festivals de Toulouse-les-Orgues, Radio-France & Montpellier, La Chaise-Dieu, Comminges, Les Celtiques de Guérande. Elle a joué également avec l’Orchestre National du Capitole de Toulouse ou les chœurs du Centre de Musique Baroque de Versailles, à la Maison de la Radio, en 2016, dans le cadre de l’inauguration de l’orgue. En 2010 et 2011, elle est nommée artiste en résidence au Sapporo Concert Hall (Japon) où elle se produit en tant que soliste, avec orchestres et chœurs. Elle y enregistre son premier disque, dédié aux victimes du tsunami.

Passionnée par diverses esthétiques musicales, du baroque à la musique contemporaine, du jeu de soliste à la musique d’ensemble, chaque concert est pour elle une occasion de mettre en œuvre trois volontés : émouvoir, faire connaître, surprendre !

Avec Fabian Flament, elle forme un duo qu’elle affectionne particulièrement et qui séduit toujours les auditeurs : l’association de l’orgue et de la trompette. Fabian débute ses études musicales en 1996. Après avoir intégré le Conservatoire à Rayonnement Départemental de Tourcoing en 2002, il obtient une médaille d’Or de Cornet en 2006 et une médaille d’Or de trompette en 2008. Il entre alors au Conservatoire à Rayonnement Départemental de Douai, dans la Classe de Laurent Bourdon, trompettiste à l’Orchestre de Paris et Maurice Jankowsky. Il obtient son prix en 2010 et intègre cette même année la classe de Clément Garrec au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris. « Un exploit » souligne La Voix du Nord, puisque avec ses condisciples ils raflent quatre des sept places mises au concours au plan international. Après avoir remporté son Master de Trompette, il obtient également un Certificat d’Aptitudes du Conservatoire Supérieur de Musique et de Danse de Paris. Il a par ailleurs remporté de nombreux prix dans des concours en France et à l’étranger. Parallèlement à ses études de trompette, il se passionne pour l’analyse, la formation, l’écriture et la culture musicales.

Musicien d’orchestre, Fabian est trompette Solo de l’Orchestre Symphonique de Tournai, la Chapelle Musicale de Tournai. Il a occupé le poste de cornet Solo du «Hauts de France Brass Band». Directeur d’une école municipale de musique, il assure également la direction artistique du Café de Paris-l’Audito, salle de concert à Tourcoing. Enfin, auteur d’une Méthode de Trompette et de nombreuses pièces d’examen ou de concert avec piano, il a créé et anime TROMPETTE ACTUS, média dédié à cet instrument, ainsi qu’une nouvelle association, l’Union des Trompettistes.

Nul doute que ces jeunes musiciens passionnés sauront faire sonner les œuvres de musique française, italienne et allemande – Bach, Telemann, Dumage, entre autres – et charmer le public fidèle des concerts à Saint-Calais !

L’entrée est gratuite mais « Les Amis de l’Orgue » sollicitent une libre participation du public afin d’assurer les frais du concert.