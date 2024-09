Une femme engagée pour témoigner

Marine Jacquemin, l’une des premières femmes grand reporter avec plus de 40 conflits couverts pour France 2 ou TF1 viendra présenter lors de la 8ᵉ édition de la Journée Littéraire de Meslay le 8 septembre son dernier livre «Mes guerres».

Véritable récit de ces années de reportage à travers la planète dans un monde d’hommes, cet ouvrage vient également témoigner de ses guerres intimes comme la création il y a plus de 20 ans à Kaboul d’un hôpital pour enfants dans ce pays qu’elle connaît bien.

Même si Marine Jacquemin souligne qu’elle a fait plus de fois le tour du monde que le tour de France, avec ce nouveau livre elle découvre son pays à travers sa promotion. «Depuis un an j’ai beaucoup écrit et grâce à cet ouvrage je suis ravie de parcourir la France et ses régions. Je découvre une France extraordinaire, incroyable et que les Français devraient venir avec moi dans mes déplacements pour voir qu’ils vivent dans un petit paradis» détaille l’écrivain-reporter.

Même si elle voue une véritable passion pour l’Afghanistan, sa population et ses paysages, Marine Jacquemin a couvert à travers ses reportages et avec sa propre société de production de nombreux pays (Rwanda, Birmanie, Tchétchénie, …) sur tous les continents. Même si elle est à la retraite aujourd’hui des grands reportages de guerre, elle ne cesse de travailler pour autant. «Je prépare actuellement un nouveau documentaire en Afghanistan et je m’aperçois bien qu’il est de plus en plus compliqué de s’y déplacer avec une caméra, le pays se referme» conclut-elle. Car si des pays ont su s’affranchir d’anciens conflits pour renaître, d’autres où elle a pu se déplacer librement se sont refermés sur eux-mêmes.