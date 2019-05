Une vieille dame musicale toujours d’actualité

Dirigée depuis près de trente ans par Odile Mésange la Société Musicale de Villiers sur Loir fêtera cette année ses 150 ans avec plusieurs manifestations dont celle du 18 mai avec la Garde Républicaine.

La Société Musicale de Villiers sur Loir a vu le jour en 1869 et a obtenu un premier prix au Concours international de Musique de Paris en 1872. L’harmonie a toujours été en activité, avec des périodes plus difficiles que d’autres. Un grand festival en avait déjà fêté le centenaire en 1974. En 150 ans, plusieurs chefs se sont succédés à la direction, dont pour les derniers Gaston Soussieux, Marcel Bedu, Pierre Jumert, l’actuel président. Traversant tout le XXe siècle malgré le désastre de la première Guerre Mondiale (sept musiciens disparus), la Société Musicale de Villiers sur Loir organise des soirées théâtrales, de grands festivals de musique et participe à plusieurs concours (le dernier en 2007).

Aujourd’hui, l’harmonie compte une vingtaine de membres, de 11 à plus de 86 ans, les premières musiciennes ayant fait leur apparition dans les années 70. Des «piliers» en assurent la base, puisque beaucoup de musiciens ont 30 ans d’activité au sein de l’harmonie et certains même plus de 60 ans. Une petite école de Musique a été créée afin de faire découvrir la musique aux enfants. D’ailleurs, le répertoire musical est volontairement très éclectique, du classique à la variété, en passant par le jazz, les musiques de film, les œuvres originales pour orchestre d’harmonie.

Cette passion commune pour la musique dans une ambiance conviviale rassemble ces musiciens amateurs chaque semaine, dans la très récente salle dédiée à la musique de «L’Artésienne» à Villiers. L’harmonie anime bien sûr son village, Villiers, lors des manifestations commémoratives mais également à l’occasion de tous les événements de l’année comme la fête traditionnelle de la Saint-Gilles ou des rencontres avec des harmonies locales.

