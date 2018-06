Vendôme aux couleurs du Rubik’s Cube

Passionné de casse-tête et de maths, Jean-Christophe Deledicq sera aux manettes de la finale Inter-Rubik qui sera disputée le 20 juin au Minotaure à Vendôme.

Une première pour la ville, qui accueillera les six meilleures équipes composées de cinquante jeunes, prêts à faire preuve de rapidité pour aligner les couleurs de ce célèbre cube aux faces colorées.

Leur mission ? Former 50 cubes le plus vite possible ! Trois passages par équipe, mais seuls deux temps seront retenus pour définir la moyenne. Un arbitre, Jean-Louis Mathieu, reconnu et accrédité par la Fédération internationale du Rubik’s Cube sera présent pour attester des résultats.

Entre chaque épreuve, six champions internationaux viendront effectuer des démonstrations de leur talent et de leur savoir-faire, comme par exemple reconstituer un cube à l’aveugle…

La finale Inter-Rubik, qui depuis cinq ans se tenait à Tours, sera d’accès gratuit. Et parce qu’elle se tient pour la première fois à Vendôme, un Rubik’s Cube collector, composé de six faces représentatives de la ville, sera conçu à cette occasion.

Et Jean-Christophe Deledicq est aussi l’organisateur du concours du «Kangourou des maths», le plus grand jeu scolaire au monde, réunissant plus de six millions de participants âgés de 6 à 18 ans dans 70 pays, qui au même moment doivent répondre aux mêmes questions, chacun dans leur langue. En France, ce jeu réunit en moyenne près de 350 000 élèves.

Quant au Rubik’s Cube, c’est une autre histoire pour Jean-Christophe, qui en duo avec son père André (ce dernier fut le plus jeune agrégé de mathématique en France à l’âge de 21 ans) feront paraître en 1982, en partenariat avec Jean-Baptiste Touchard, un ouvrage : Rubik’s Cube : mode d’emploi.

Mercredi 20 juin, au Minotaure, finale des Championnats de France par équipe du Rubik’s Cube, de 12h30 à 17h,

entrée gratuite et accès libre.

Où trouver le Rubik’s Cube Collector :

la LibrairieDesMaths (St Ouen),

Saveurs de la Terre (St Ouen),

Le Petit Vendômois (Vendôme),

Tout Simplement (46 rue Béguines),

Tout un Fromage (17 Place Saint-Martin),

JouéClub (Rue Albert Thomas)

Alexandre Fleury